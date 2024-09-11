Раскрыт способ прослушки через экран монитора

Специалисты Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) рассказали о способе прослушки и кражи данных через монитор компьютера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

© Lenta.ru

Ученый Мордехаем Гури заявил, что каждый компьютерный ЖК-монитор генерирует еле слышимый шум из-за колебаний катушек и конденасторов, а также внутренних вибраций. При этом звуки связаны с изображением на экране. Используя специальное ПО, злоумышленники могут красть данные.

Новый метод прослушки, названный PIXHELL, полагается на взломанный ноутбук или смартфон, находящийся в радиусе двух метров от целевого ПК с монитором. Устройство может записывать звуки от экрана компьютера, а затем интерпретировать их, получать изображения с приватной информацией и передавать хакерам.

По словам Гури, ЖК-мониторы создают шум с частотой 0-22 килогерц, тогда как человеческое ухо слышит звуки в диапазоне от 20 герц до 20 килогерц. В связи с этим атака PIXHELL является особенно скрытной. При ее использовании взломанный девайс может принимать данные от компьютера с монитором со скоростью до 20 бит в секунду.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин раскрыл признаки прослушки на телефоне. В первую очередь к ним относятся перегревание устройства, шумы и эхо во время совершения звонков.