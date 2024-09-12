Xiaomi выпустила бюджетный смартфон с большим экраном на 6,88 дюйма

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 14R 5G стоимостью от 1099 юаней (около 14 тыс. руб.). Об этом сообщает портал ITHome.

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Смартфон оснащается 6,88-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1640х720 пикселей), частотой обновления 120 Гц, яркостью до 600 нит и частотой дискретизации 240 Гц. В экране также имеется U-образный вырез для фронтальной камеры с разрешением 5 Мп. Несмотря на большой блок камеры в Redmi 14R всего два модуля: основной сенсор на 13 Мп дополнен вспомогательным, предназначение и разрешение которого не сообщается.

За производительность новинки отвечают бюджетный чип Snapdragon 4 Gen 2, оперативная память LPDDR4X на 4, 6 или 8 ГБ и флеш-памятью UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации. Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Среди прочих характеристик отмечается наличие разъема для наушников и габариты устройства, которые составили 171,88х77,8х8,22 мм и 212 граммов. Внешне смартфон практически идентичен представленному ранее Redmi 14C.

В Китае Redmi 14R 4/128 ГБ оценили в 1099 юаней (около 14 тыс. руб.), а максимальная модификация 8/256 ГБ обойдется в 1899 юаней (около 24,1 тыс. руб.).