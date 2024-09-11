Почему не стоит переходить на iPhone 16 Pro

Недавно представленная линейка iPhone 16 Pro обещает значительные апгрейды, от новенького чипа до более прочного стекла. Однако владельцам iPhone 15 Pro Max, возможно, стоит повременить с покупкой. Портал makeuseof.com рассказал, почему с переходом на новые модели можно не торопиться.

Нет обновлений фронтальной камеры и телевика

iPhone 16 Pro останутся без значительных апгрейдов в плане камер. Благодаря новому сенсору основной блок и широкоугольные объективы наверняка будут снимать чуть лучше, однако телевик на 12 МП и фронтальная TrueDepth камера не изменились. По сути, само наличие длиннофокусного объектива — это единственное значимое новшество, потому что раньше он был эксклюзивом iPhone 15 Pro Max.

Плохое расположение кнопки действия

Кнопка действия, которую Apple впервые представила на iPhone 15 Pro, со стороны выглядит полезной. К ней можно привязать различные шорткаты, открывать сторонние приложения, включать фонарик и многое другое. Но производитель сильно оплошал с расположением кнопки: она находится слишком высоко, из-за чего ей неудобно пользоваться на регулярной основе.

На iPhone 16 Pro кнопка останется там же, где и раньше, из-за чего она по-прежнему будет неудобной. Функционал тяжело оценить, если до кнопки физически тяжело дотянуться, тем более что iPhone 16 Pro и Pro Max получат более крупные экраны.

Нет эксклюзивных функций Apple Intelligence

iPhone 16 Pro и Pro Max работают на базе A18 Pro — новейшего чипа Apple. Он обещает заметный прирост производительности CPU и GPU, а также быстродействие ИИ. Apple позиционирует последний как одну из флагманских фишек линейки, однако новые iPhone не получат какого-либо эксклюзивного доступа к функциям Apple Intelligence. Как и iPhone 15 Pro, устройства будут обрабатывать лишь ограниченный спектр задач — остальная работа проходит в облаке.

iPhone 15 Pro не так уж устарели

Отсутствие какой-то уникальной интеграции Apple Intelligence вдвойне разочаровывает, т.к. iPhone 15 Pro по-прежнему могут похвастать отличной производительностью. Чип А17 Pro все еще показывает хорошие результаты. К концу года iOS 18.1 интегрирует в систему Apple Intelligence и ChatGPT, но в остальном софт iPhone 15 Pro и 16 Pro почти не будет различаться.

Нет прорывного «железа»

iPhone 16 Pro — традиционный ежегодный апгрейд Apple во всех смыслах слова. Чуть более быстрый чип, экран побольше, кромки поменьше. Единственное изменение в дизайне — это кнопка действия, которая вряд ли пригодится большинству пользователей. Дисплеи на 6,3 и 6,9 дюймов — приятное, но необязательное новшество. К тому же, Apple не предлагает новые опции многозадачности, которые полностью бы задействовали увеличенный экран.