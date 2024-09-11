Анонсирован ноутбук TriMax Pro с тремя дисплеями

Американский стартап TriMax Pro представил на платформе для краудфандинга Kickstarter уникальный ноутбук с необычной конструкцией. Этот ноутбук оснащен двумя дополнительными складными дисплеями и механической клавиатурой, расположенной под тачпадом, а не над ним, как у других лэптопов. Разработчики уже собрали значительно больше запрошенной суммы и объявили розничную цену будущей новинки. Об этом сообщает издание New Atlas.

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TriMax Pro оснащен тремя сенсорными IPS-экранами: основным на 16 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей, а также двумя боковыми по 10,5 дюйма с альбомной ориентацией и разрешением 1280 на 1920 точек. Яркость всех матриц составляет 400 нит.

Производительность ноутбука обеспечивается процессором AMD Ryzen 7 7735 HS, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ в минимальной конфигурации. В качестве более доступной альтернативы предлагается версия Barebone на базе Intel Core i5-1235U. По заявлению производителя, обе версии на одном заряде работают до шести часов. Список характеристик устройства дополняют Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI, USB Type-A и Type-C, два динамика и сканер отпечатков пальцев.

На этапе предзаказа версия Barebone продается за $800 (примерно 73 тыс. руб. по курсу на 11 сентября 2024 года), а версия с чипом AMD обойдется уже в $1000 (около 91 тыс. руб.). Поставки TriMax Pro запланированы на ноябрь 2024 года.