Инсайдер показал Samsung Galaxy S25 Ultra с тонкими рамками на фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал измененный рендер предстоящего флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra от OnLeaks и Android Headline, внеся в него важные правки. Изображение и подробности смартфона были опубликованы на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

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По словам инсайдера, Samsung Galaxy S25 Ultra получит экран с симметричными и самыми тонкими рамками в истории. Предстоящий флагман предложит в целом тот же дизайн, что используется в линейке еще со времен Galaxy S22 Ultra, но с плоскими гранями.

Также Ice Universe отметил, что качество съемки видео в Galaxy S25 Ultra будет значительно улучшено. Какие параметры претерпят улучшения и какие инновации стоит ожидать, он не уточнил. Среди прочего он указал на поддержку Samsung Galaxy S25 Ultra спутниковой связи и зарядки мощностью 45 Вт (15 В и 3 А). Известно, что вес нового смартфона составит всего 219 граммов. Это значительно меньше, чем вес S24 Ultra (233 грамма) и iPhone 16 Pro Max (227 граммов).

Ожидается, что серию смартфонов Samsung Galaxy S25 представят в начале 2025 года.