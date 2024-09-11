На новых iPhone появится аналог шпионской функции Recall от Microsoft

Apple представила новую функцию поиска с помощью Siri в iPhone 16, которая напоминает Windows Recall. Об этом сообщает портал TweakTown.

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На презентации Apple старший вице-президент по маркетингу Грег Джозвиак отметил, что новая функция поиска в iOS 18 позволяет Siri быстро находить нужную информацию, используя личный семантический индекс пользователя. При этом, в отличие от Windows Recall, данные хранятся только на устройстве и не отправляются в облако.

Несмотря на сходство функций, поиск от Apple пока не вызвал такого резонанса, как Windows Recall. Нововведение от Microsoft работает в Windows 11, делает скриншоты рабочего стола, позволяя пользователям с помощью ИИ создавать «историю» использования компьютера. Пользователи и эксперты раскритиковали такой подход, отметив, что эта функция не скрывает конфиденциальную информацию, такую как банковские данные и пароли, и выразили опасения по поводу хранения данных на серверах Microsoft.

Microsoft заверила, что все данные Recall хранятся локально, но это вызвало новые опасения о возможном несанкционированном доступе к компьютеру и копировании приватной информации.