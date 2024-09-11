В октябре Windows 11 21H2 и 22H2 получат последнее обновление

Microsoft напомнила пользователям Windows 11 версий 21H2 и 22H2 о прекращении их поддержки с 8 октября 2024 года. Об этом сообщает портал «Хабр».

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Октябрьское обновление безопасности станет последним для Windows 11 21H2 (Enterprise, Education и IoT Enterprise) и Windows 11 версии 22H2 (Home и Pro). После этого ежемесячные обновления безопасности для данных версий операционной системы больше не будут выпускаться.

«Центр обновления Windows» также сообщает, что автоматически запустит обновление функций для устройств Windows 11 Home и Pro, не управляемых ИТ-отделами.

Microsoft также выпустила накопительное обновление KB5043076 для Windows 11 23H2 в рамках Patch Tuesday 10 сентября 2024 года, включающее исправления для 79 проблем безопасности. В августе у некоторых пользователей возникали проблемы с загрузкой Linux на устройствах с двойной загрузкой Windows и Linux после установки обновления. Microsoft выпустила инструкцию для решения этой проблемы.

Ожидается, что Windows 11 23H2 станет последним крупным обновлением перед выпуском Windows 12.