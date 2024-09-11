Госкомпания РФ анонсировала один из самых масштабных отказов от Windows

«Почта России» начинает полный переход на российскую операционную систему «Альт» от компании «Базальт СПО». Планируется, что процесс будет завершен в течение трех лет, и на новую ОС будут переведены 130 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

Тестирование «Альта» уже проводилось в почтовых отделениях, где сейчас используются почти 2 тыс. клиентских компьютеров. В дальнейшем планируется распространить новую ОС на рабочие места сотрудников отделений, административного персонала и логистических центров.

Для обучения сотрудников «Почты России» новому программному обеспечению «Базальт СПО» разработал учебные курсы базового и экспертного уровней.

Проект разрабатывался с 2022 года, и «Почта России» тестировала отечественные продукты, определяла потребности и проводила закупку через конкурсную процедуру.

Глава «Почты России» Михаил Волков отметил, что проект имеет широкую географическую распределенность по стране, что делает его уникальным по сложности и инновационности. Амбициозная инициатива, направленная на снижение зависимости от зарубежных технологий и поддержку развития отечественного программного обеспечения.