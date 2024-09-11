Радар обнаружил плазменные пузыри над пирамидами Гизы

Ученые из Китайской академии наук обнаружили над Египтом так называемые экваториальные плазменные пузыри. Это скопления перегретого газа, которые образуются в низких широтах, как правило, после захода солнца. Эти явления до сих пор остаются малоизученными и представляют большой интерес для науки.

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Наблюдения за пузырями обычно проводятся из космоса, чтобы получить глобальную картину. Но в данном случае лаборатория ученых располагалась на поверхности Земли, а именно на острове Хайнань. Современная аппаратура помогла зафиксировать явление на расстоянии 8 тыс. км.

Китайские ученые построили низкоширотный ионосферный радар дальнего действия, способный отслеживать неоднородности, создаваемые плазменными пузырями. Максимальная дальность его работы достигает 9 600 км, сообщает Geophysical Research Letters.

Плазменные пузыри – аномальное погодное явление, которое создает помехи в ионосфере и может нарушить работу спутниковой связи и систем GPS. Они способны достигать диаметра в несколько сотен километров. Пузыри возникают, когда большое количество электронов внезапно исчезает из ионосферы и образует «обедненные» зоны.

Возможность наблюдать за пузырями в режиме реального времени с больших расстояний является «выдающимся достижением», заявили ученые. В перспективе они намерены создать целую сеть таких радаров – это позволит более эффективно следить за космической погодой.

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