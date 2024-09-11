Россияне в 2024 году чаще ремонтировали свои iPhone

Спрос на ремонт смартфонов Apple в августе 2024 года увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито».

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Среди популярных брендов по количеству обращений в сервисные центры лидируют смартфоны Apple. За ними следуют Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. Наиболее частыми видами ремонта для iPhone были замена стекла экрана и разъема для зарядки.

В целом, спрос на ремонт смартфонов в России вырос на 20%. По мнению экспертов «Авито», это связано с тем, что текущие модели обладают достаточным функционалом и объемом памяти, что делает их ремонт более предпочтительным вариантом по сравнению с покупкой новых устройств.

9 сентября 2024 года компания Apple представила линейку iPhone 16, в которую вошли четыре новых смартфона: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Базовые модели получили обновленный дизайн, чипы Apple A18, а Pro-версии — A18 Pro. Кроме того, все четыре модели оснастили новой кнопкой Camera Control, которая помогает в управлении камерой.