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Airbus показала возможности марсохода Codi для забора грунта

Компания Airbus Defence and Space показала возможности четырехколесного марсохода Codi для забора грунта. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Airbus показала возможности марсохода Codi для забора грунта
© Airbus Defence and Space

В публикации рассказывается о трехгодовых испытаниях различных конструкций роверов в карьере около Лейтон-Баззарда в Бедфордшире (Великобритания) и недавнем завершении одной из трехнедельных тестовых кампаний.

«Во время тестирования четырехколесный марсоход под названием Codi проехал по карьеру и остановился в десяти сантиметрах от целевого образца. Затем марсоход использовал роботизированную руку для сбора образца и безопасного его размещения. Вся операция была выполнена автономно, без вмешательства инженеров, следящих за ходом работы марсохода», — пишет издание.

Также на полигоне проходит испытание шестиколесный ровер Charlie, использующийся для тестирования новой навигационной системы, которую планируется использовать в связке с марсоходом Rosalind Franklin.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход.

Соглашение между сторонами в поддержку ровера Rosalind Franklin миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год, было заключено 16 мая в штаб-квартире ЕКА в Париже. В его рамках американская сторона обязалась предоставить тормозные двигатели спускаемого аппарата, радиоизотопные источники энергии и ракету для запуска.

Наука и техника
Airbus
Европейское космическое агентство
Соединенные Штаты