Ультралегкий ноутбук Honor MagicBook Art 14 будет продаваться в России

В российских магазинах новый ультрабук Honor MagicBook Art 14 появится в начале октября 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник на рынке.

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Отличительными особенностями данного устройства являются его легкость и тонкость: вес ноутбука составляет всего 1 кг, а толщина – 1 см. Корпус изготовлен из прочного магниевого сплава, а клавиатура – из титана.

Еще одной уникальной чертой MagicBook Art 14 стала съемная магнитная камера. Она может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет пользователям настраивать индивидуальные параметры для фотографирования и видеоконференций. Камера при этом может храниться в специальном отсеке на боковой панели ноутбука.

MagicBook Art 14 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Ноутбук также оснащен ультраярким AMOLED-экраном размером 14,6 дюйма с полезной площадью 97%.

В России новинка будет доступна в двух цветах: зеленом и белом.

Данный ноутбук был представлен компанией Honor в начале сентября на технологической выставке в Берлине IFA 2024.