Появились результаты первого теста iPhone 16 в Geekbench

Результаты первого теста iPhone 16 в Geekbench уже появились в сети — менее чем через сутки после анонса смартфона.

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По данным, обнаруженным в Geekbench 6, модель под номером iPhone 17.3 получила 3114 баллов за производительность одного ядра и несколько неожиданные результаты в многоядерном тесте. Эти значения оказались ниже, чем у iPhone 15 Pro Max с чипом A17 Pro:

Причиной такого расхождения может быть несовершенство самой программы Geekbench 6, которая, вероятно, еще не обновлена для корректного тестирования новых чипов A18 и A18 Pro.

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Подобные ситуации наблюдались ранее и с другими процессорами Apple, такими как M4. Устройство с чипом A18, как указано в тесте, работало на тактовой частоте 4.04 ГГц, что подтверждает его принадлежность к новому поколению процессоров.