ИИ улучшит интерфейсы «мозг-компьютер»

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии разработала новый ИИ-алгоритм, способный отделять мозговые паттерны, связанные с конкретным поведением и может значительно улучшить интерфейсы «мозг-компьютер». Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

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Когда вы читаете эту статью, ваш мозг активно занимается множеством действий: например, вы двигаете рукой, чтобы взять чашку кофе, читаете вслух и чувствуете голод. Эти различные активности одновременно кодируются в мозге, что создает сложные и смешанные паттерны электрической активности.

Основная задача нового алгоритма DPAD (Dissociative Prioritized Analysis of Dynamics) — выделить те мозговые паттерны, которые относятся к определенному поведению, такому как движение руки. Это важно для создания интерфейсов, которые могут восстанавливать движения у парализованных пациентов, переводя их мысли в команды для внешних устройств.

Алгоритм DPAD не только улучшает точность расшифровки движений, но и может обнаруживать новые паттерны в мозге, которые могли бы быть упущены ранее. В будущем этот метод также может быть применен для декодирования таких психических состояний, как боль или депрессия, что поможет в точной настройке терапии для лечения психических заболеваний.