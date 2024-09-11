Перечислены «украденные» Apple у Android функции

Журналисты издания Android Central заподозрили компанию Apple в краже технологий, которые первыми внедрили другие производители смаартфонов. Их список доступен на сайте медиа.

© Unsplash

Авторы отметили, что кнопка управления камерой, которую получили все iPhone 16, впервые появилась в смартфоне HTC EVO 3D еще в 2017 году. Также они обратили внимание, что опция Visual Intelligence, которая позволяет камере определять объекты в кадре с помощью искусственного интеллекта (ИИ), очень напоминает функцию Google Lens и Circle для поиска.

В числе прочих специалисты перечислили функцию «Предупреждение об апноэ во сне», которая впервые появилась в Galaxy Watch 7 и Watch Ultra. Также опция «Тренировочная нагрузка» была доступна в умных часах Garmin.

Кроме того оказалось, что Apple не первой выпустила камеру, которая может записывать видео в 4К с частотой 120 кадров в секунду — ее опередила Sony. В 2022 году японская компания представила флагман Xperia 5 Mark IV, который получил продвинутую камеру. Запись видео в разрешении 4К с частотой 120 fps также поддерживают Samsung Galaxy S24 Ultra и Vivo X100 Ultra.

После презентации Apple российские торговые сети открыли предзаказы на iPhone 16. Цены на модели начинаются от 113 тысяч рублей.