Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" и тремя членами экипажа 72-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Примерно через девять минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-26" будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" в российском сегменте станции примерно в 22:33 мск.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер (спецкор ТАСС на МКС) и астронавт НАСА Дональд Петтит.

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На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых три проводятся впервые. Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос - им предстоит установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".

Старт ракеты приурочен к 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) и 650-летию города Киров - соответствующие изображения нанесены на внешнюю поверхность ракеты.