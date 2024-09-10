Маск рассказал, кто мешает отправке человека на Марс

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что регулятор США мешает отправке человека на Марс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Маск прокомментировал публикацию, в которой были указаны требования к подготовке дальнейших пусков SpaceX. Согласно этому тексту, перед пятым тестовым запуском корабля Starship компания SpaceX должна была провести два месяца консультаций с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В результате этих консультаций компания должна была гарантировать безопасность запусков для окружающей среды. Как заявил Маск, с подобными правилами люди никогда не смогут высадиться на Марсе.

«Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится», — заявил он.

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Ранее Маск заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если проиграет бывший президент страны Дональд Трамп.