Как защитить учетные записи на случай потери смартфона

Россиянам рассказали, как предотвратить взлом всех социальных сетей в случае потери смартфона.

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В нашей цифровой жизни многие из нас уже не представляют себя без смартфонов, ноутбуков и планшетов. Эти гаджеты помогают нам делать всё: от общения в соцсетях до управления личными финансами. Однако потеря устройства может стать настоящей проблемой, особенно с точки зрения безопасности данных, отмечает Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru. Если ваш смартфон попадёт в чужие руки, есть риск, что злоумышленники смогут разблокировать его и получить доступ к вашей личной информации, что может привести к мошенническим действиям.

Чтобы минимизировать риски при потере устройства, Кокорева советует несколько простых шагов. Во-первых, обязательно настройте удалённый доступ к своему устройству. Большинство современных смартфонов и планшетов предлагают функции для удалённой блокировки или стирания данных, и важно, чтобы они были включены. Также стоит отключить автоматическую авторизацию в важных приложениях, так как это поможет предотвратить доступ к вашим аккаунтам, если устройство окажется у злоумышленника.

Не забывайте о резервном копировании данных. Создание резервных копий — это не только способ защитить информацию от потери, но и быстро восстановить доступ к важным данным. Кокорева рекомендует использовать облачные сервисы или внешние накопители для регулярного резервного копирования. Также стоит следить за активностью своих аккаунтов: после восстановления доступа обязательно проверьте, не происходило ли подозрительных действий. Если вы заметили, что-то странное, немедленно измените пароль и свяжитесь со службой поддержки. Сложные пароли и использование менеджеров паролей также значительно повысят уровень безопасности ваших данных.