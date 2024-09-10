«КП»: рядом с Землей может находиться неизвестная черная дыра

Рядом с Землей может находиться неизвестная черная дыра. К такому выводу пришел обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.

Он указал, что 28 августа система ASASSN зафиксировала, что одна из звезд в созвездии Орла стала очень яркой. Данное явление получило имя ASASSN-24fs, однако никаких причин этого названо не было. При этом ряд астрономов стал строить теории его происхождения, одна из которых гласит, что звезду могла заслонить черная дыра.

«Расчеты говорят, что свет далекой звезды не просто отклонится. Он сфокусируется гравитацией черной дыры, а потом рассеется причудливым образом. Мы увидим звезду как бы через линзу, через лупу. Эффект назвали микролинзованием», — пояснил Арсюхин.

Через время, 8 сентября, данная теория получила подтверждение, поскольку «загоревшаяся» звезда вновь стала тусклой, что означает, что черная дыра двинулась дальше.

По подсчетам Арсюхина, сама звезда, которая является красным карликом, по максимальным меркам находится от Земли на расстоянии в 250 парсеков или 800 световых годах. И поскольку черная дыра заслонила ее, то она находится к нашей планете еще ближе — в десятках или единицах световых лет, предполагает обозреватель.

Арсюхин напомнил, что до сих самой близкой к Земле черной дырой считалась Gaia BH1, которая находится на расстоянии 1600 световых лет.