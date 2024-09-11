Складной Samsung Z Flip 6 сравнили с Motorola Razr 50 Ultra

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus узнали, какой складной телефон сейчас выгоднее покупать: Galaxy Z Flip 6 или Motorola Razr 50 Ultra.

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По качеству фото- и видеосъёмки в целом на первом месте оказался Samsung Galaxy Z Flip 6. Однако во многих тестах у смартфонов паритет, кроме теста на использование ширика: у Motorola этого объектива нет вообще. Примеры фотографий — ниже.

Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Но в бенчмарках всё было неоднозначно. Где-то победителем оказывался Samsung, а где-то — Motorola. В AnTuTu, например, лидировал Galaxy Z Flip 6.

Что касается дисплея, то размер основного экрана у Samsung — 6,7″, у Moto — 6,9″. В обоих случаях это AMOLED LTPO, разрешение 2640×1080. При этом плотность пикселей составляет 426 ppi у Galaxy и 413 у Razr 50 Ultra, частота обновления — 120 и 165 Гц соответственно, пиковая яркость — 2600 и 3000 нит соответственно.

Фронтальный экран у Samsung немного меньше: 3,4 дюйма против 4 дюйма у Motorola. Разрешение тоже меньше: 720×748 против 1272×1080. Однако стекло у Galaxy на этом дисплее — Victus 2, тогда как у Moto — Victus.

Победителем по экрану стал Motorola Razr 50 Ultra.

Ёмкость аккумулятора у обоих смартфонов — 4000 мА*ч. При этом Samsung поддерживает зарядку мощностью 25 Вт максимум, а Motorola — 45 Вт. Кроме того, у Razr 50 Ultra есть поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт и реверсивной на 5 Вт. Этих функций Samsung не предлагает.

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

Вывод

Если для вас важны камеры, то лучше выбрать Samsung Galaxy Z Flip 6. Он позволяет снимать фото и видео с разными вариантами кадрирования. Также у него есть широкоугольный объектив. По тестам процессора у этого смартфона результаты тоже немного лучше, чем у Motorola, хотя работают устройства на одном и том же чипсете. При этом Motorola Razr 50 Ultra даст вам довольно хорошую производительность, да и сам по себе этот смартфон более качественный, чем Galaxy.