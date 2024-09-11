ИИ-систему Apple Intelligence назвали сильно отстающей от рынка

Американская компания Apple значительно отстает в развитии искусственного интеллекта по сравнению с другими компаниями, сообщает издание «Взгляд», ссылаясь на слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

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В начале недели, 9 сентября, Apple представила смартфоны iPhone 16 и 16 Plus, оснащенные более мощным процессором, улучшенными камерами и искусственным интеллектом Apple Intelligence. Однако, по мнению Муртазина, алгоритмы Apple Intelligence отстают от рынка, несмотря на сотрудничество с организацией OpenAI.

Эксперт отмечает, что, в отличие от Apple, другие компании, такие как Samsung, уже активно используют второе поколение искусственного интеллекта, а третье поколение находится в разработке. Муртазин подчеркивает, что ключевым аспектом в развитии ИИ является не просто создание алгоритма, а его «натренированность» на реальных данных, полученных от пользователей.

Таким образом, считает эксперт, Apple предстоит пройти путь обучения ИИ с использованием данных от реальных пользователей, чтобы приблизиться к уровню конкурентов.