В Шотландии нашли редкое украшение пиктов

В Шотландии археолог-любитель по имени Джон Ральф откопал кольцо возрастом более 1000 лет во время изучения руин древней крепости на северо-востоке страны. Об открытии сообщается на сайте Абердинского университета.

Анализ показал, что артефакт принадлежал пиктам — союзу кельтоязычных жителей этих земель, чья культура существовала с IV по IX век нашей эры.

Ральф нашел кольцо в ходе раскопок пиктсткого форта, на месте которого в XIX веке был построен город Бергхед.

Кроме кольца, были найдены и другие свидетельства того, что пикты владели мастерством металлобработки, а также несколько построек.

По словам археологов, открытие говорит о том, что Бергхед был важным центром власти в пиктский период.