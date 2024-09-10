Какой информацией о себе опасно делиться в интернете

Размещая информацию в Сети, люди неосознанно передают ее в руки мошенникам. Злоумышленники обладают массой инструментов, которые позволяют им использовать данные из интернета в свою пользу. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какую информацию нельзя публиковать, чтобы не стать жертвой мошенников.

© Вечерняя Москва

Как рассказал эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, любые данные, размещенные в интернете, могут быть использованы против человека.

— На самом деле любые данные, которые каким-либо образом связаны с вами, нельзя размещать в открытом доступе. Но даже это не панацея от действий мошенников. Иногда информация о вас в глобальную Сеть может попасть через совершенно посторонних людей, которые сфотографировались напротив вашей машины, к примеру, и выложили это к себе на страницу, — предупредил Геллер.

Сегодняшние технологии без труда помогают мошенникам выстроить схемы обмана, заметил эксперт. Поэтому лучше минимизировать любую информацию о себе в интернете.

IT-специалист порекомендовал с осторожностью размещать в Сети:

паспортные данные;авиабилеты;аудио- и видеоконтент;геолокацию.

— К примеру, геолокация позволяет злоумышленникам убедиться, что вас длительное время нет дома. Поэтому не стоит ставить на своих фотографиях в социальных сетях отметки о местоположении. Паспортные данные, которые указываются и в авиабилетах, можно использовать в любой мошеннической схеме. А аудио- или видеозаписи с вашим голосом с помощью нейросетей позволяют быстро сгенерировать его аналог, — предостерег Геллер.

Также мошенники используют методы социальной инженерии, поэтому у них гораздо больше возможностей для кражи данных и средств, сообщил эксперт.

— Это не прямые взломы, когда хакеры взломали ваш аккаунт. Речь идет о мошенниках, которые с вами поговорили, обманули вас и вынудили дать какую-то минимальную информацию, чтобы совершить несанкционированный вход в ваши аккаунты и использовать их в своих целях, — пояснил собеседник «ВМ».

С августа этого года люди не смогут оформить более 20 номеров сим-карт на одно лицо. С чем связано это решение и поможет ли оно в борьбе с мошенниками — выясняла «ВМ».