Российские ученые представили новую модель изменения климата

Сотрудники Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН и МФТИ пришли к выводу, что к 2090-му году в Арктике больше не останется льда. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Climate Dynamics.

Как считают ученые, к этому может привести потепление климата. В исследовании рассматривалось возможное потепление в Северной Евразии. Для расчетов ученые использовали две свои модели общей циркуляции атмосферы и океана. Отмечается, что при расчетах до 2040-го года обе модели дали почти идентичные результаты, но при моделировании последующих изменений результаты моделей начали отличаться.

Созданная несколько лет назад модель INMCM5 имеет самую низкую чувствительность климата к внешним воздействиям, в то время как в модели INMCM6 эта величина увеличена почти в два раза. При этом самым главным внешним воздействием модели рассматривали увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое может привести к увеличению температуры в Северной Евразии более чем на 6°C до 2100 года.

В итоге новые расчеты показали, что в Арктике в какой-то момент может не остаться льда и вечной мерзлоты. Как считают исследователи, это может произойти к 2080-2090 годам. Впрочем, этот прогноз может не сбыться, человечество сократит эмиссию парниковых газов.

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