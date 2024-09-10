ABDN: на севере Шотландии обнаружено редкое украшение народа пиктов

В Шотландии археолог-любитель по имени Джон Ральф откопал кольцо возрастом более 1000 лет во время изучения руин древней крепости на северо-востоке страны. Как показал анализ, артефакт принадлежал пиктам — союзу кельтоязычных жителей этих земель, чья культура существовала с IV по IX век нашей эры. Об открытии сообщается на сайте Абердинского университета (ABDN).

© The University of Aberdeen

Первыми пиктов описали римские историки, дав народу латинское название «picti», что означает «краска». Такое имя было связано с тем, что пикты покрывали себя татуировками, из-за чего в римских источниках их также упоминали как «расписных людей». Пикты активно сопротивлялись римским завоевателям.

За исключением некоторых загадочных вырезанных символов, племя пиктов не оставило письменности, поэтому об их культуре и обществе известно относительно мало.

Ральф нашел кольцо в ходе раскопок пиктсткого форта, на месте которого в XIX веке был построен город Бергхед.

Помимо украшения, команда нашла другие свидетельства того, что пикты владели мастерством металлобработки, а также несколько построек.

По словам археологов, открытие говорит о том, что Бергхед был важным центром власти в пиктский период.