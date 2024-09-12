Apple утаила важное изменение во всех четырех моделях iPhone 16

Все четыре модели iPhone 16 поддерживают проводную быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на документ Китайского центра сертификации качества (China Quality Certification Centre).

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В документе указано, что все модели iPhone 16 тестировались при напряжении 5-15 вольт и силе тока 3 ампера, что при максимальном напряжении составляет 45 ватт. Это более чем на 50% больше, чем у линейки iPhone 15, которая достигала максимум 27-29 Вт.

До выхода iPhone 16 инсайдеры сообщали, что Apple внедрит в новинки более быструю зарядку. При этом компания в ходе презентации и после нее никак не комментировала скорость проводной зарядки новых iPhone. Упоминалось лишь то, что беспроводная магнитная зарядка MagSafe поддерживает зарядку до 25 Вт при использовании соответствующего блока питания.

Apple представила линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro в понедельник, 9 сентября. В продажу новинки поступят 20 сентября. Гаджеты получили новую кнопку Camera Caption, увеличенные дисплеи в моделях Pro и Pro Max и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence.