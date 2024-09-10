Эксперт рассказал о главных нововведениях iPhone 16

Основатель бренда «Хозяин Горбушки» Антон Кофанов рассказал о главных нововведениях iPhone 16. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Кофанова, главным нововведением свежей модели iPhone станет функция Camera Control, а также общий апгрейд камеры. Эксперт напомнил, что основной модуль для видеосъемки на iPhone 16 получит разрешение в 48 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив на 12 мегапикселей.

«Новинка будет доступна в пяти ярких расцветках, включая насыщенные розовый, зеленый и синий. Покупателям предложат две версии с диагональю экрана 6,1 и 6,7 дюйма. Главной особенностью iPhone 16 стала кнопка Camera Control. При ее нажатии и наведении камеры на афишу, информация о мероприятии автоматически добавится в календарь пользователя», — рассказал он.

Кофанов также добавил, что в новой модели важную роль займет технология искусственного интеллекта. Так, iPhone 16 сможет распознавать через камеру объекты, выполнять поиск фотографий по голосовым запросам и определять окружающие предметы.

Ранее Apple представила iPhone 16.