Новый процессор Apple A18 оказался слабее прошлогоднего A17 Pro

В сети появились результаты первого тестирования iPhone 16 в Geekbench, который показал неоднозначные итоги. Об этом сообщает портал WCCFTech.

Определенный как iPhone 17,3 (кодовое название iPhone 16), оснащен новейшим чипом Apple A18. В однопоточном тесте смартфон продемонстрировал впечатляющую производительность, набрав 3114 баллов, что значительно превосходит показатели флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, которые набирают около 2200 баллов.

Однако многопоточный тест показал менее впечатляющие результаты: iPhone 16 набрал 6666 баллов, уступая не только Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, но и Apple A17 Pro. Актуальные Android-флагманы в среднем набирают в этом тесте 6700 баллов, причем в октябре представят новое поколение процессора Snapdragon, результаты которого явно будут выше.

Не исключено, что бенчмарк просто не оптимизирован под новые iPhone. Ожидается, что в ближайшие дни, по мере увеличения числа протестированных устройств, появится более полная картина реальной производительности Apple A18, который установлен в iPhone 16 и 16 Plus, а также A18 Pro, используемого в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.