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iPhone 16 Pro получил поддержку новейшего формата изображений

Датамайнеры обнаружили в опубликованном исходном коде iOS 18 информацию о том, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут поддерживать формат JPEG XL. Этот формат обеспечивает улучшенное сжатие изображений, что позволяет сохранять файлы меньшего размера без потери качества. Об этом сообщает издание MacRumors.

iPhone 16 Pro получил поддержку новейшего формата изображений
© Apple

В отличие от формата HEIC, который был представлен Apple несколько лет назад, JPEG XL поддерживает как сжатие с потерями, так и без потерь. Профессионалы в области фотографии, вероятно, предпочтут JPEG XL из-за его способности сохранять изображения без деградации. Несмотря на лучшее качество, чем у формата JPG, HEIC не получил широкой поддержки, что ограничило его популярность.

Как сообщает MacRumors, формат HEIC будет доступен наряду с JPEG, JPEG XL и другими форматами.

Предполагается, что поддержка JPEG XL будет реализована в iOS 18 для iPhone 16 Pro и Pro Max со дня релиза новинок.

Смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max были представлены вечером 9 сентября вместе Apple Watch Series 10 и AirPods 4.

Наука и техника
Apple