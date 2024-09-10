iPhone 16 Pro получил поддержку новейшего формата изображений

Датамайнеры обнаружили в опубликованном исходном коде iOS 18 информацию о том, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут поддерживать формат JPEG XL. Этот формат обеспечивает улучшенное сжатие изображений, что позволяет сохранять файлы меньшего размера без потери качества. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В отличие от формата HEIC, который был представлен Apple несколько лет назад, JPEG XL поддерживает как сжатие с потерями, так и без потерь. Профессионалы в области фотографии, вероятно, предпочтут JPEG XL из-за его способности сохранять изображения без деградации. Несмотря на лучшее качество, чем у формата JPG, HEIC не получил широкой поддержки, что ограничило его популярность.

Как сообщает MacRumors, формат HEIC будет доступен наряду с JPEG, JPEG XL и другими форматами.

Предполагается, что поддержка JPEG XL будет реализована в iOS 18 для iPhone 16 Pro и Pro Max со дня релиза новинок.

Смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max были представлены вечером 9 сентября вместе Apple Watch Series 10 и AirPods 4.