В Египте нашли крепость для защиты от загадочного «морского народа»

Археологи обнаружили в Египте 3000-летнюю крепость, которая защищала древнее государство от вторжения «народов моря». Руины глинобитных зданий сохранились в западной дельте Нила.

© Мир 24

Исследователи нашли остатки солдатских казарм и складских помещений для хранения оружия, продовольствия и припасов. Их датировали эпохой Нового царства (1550-1070 годы до нашей эры).

Предыдущие исследования показали, что крах нескольких развитых цивилизаций примерно в 1200-х годах до нашей эры мог быть связан с набегами «морских народов». Их происхождение до сих пор остается неизвестным. Предположительно, племена обосновались в восточном Средиземноморье и нападали на более богатых и процветающих соседей.

Последние находки показали, что форты играли важную роль в защите Древнего Египта от «народов моря», а также ливийских племен. Они были тщательно спроектированы и разделены на две идентичные части узким проходом.

Внутри зданий нашли большое количество разбитой керамики, печи для приготовления пищи, остатки костей рыб и животных. Кроме того, исследователи обнаружили боевое оружие, охотничьи принадлежности, личные украшения и предметы гигиены, бусы из сердолика и фаянса, и защитные амулеты. Также было найдено захоронение коровы, которая, как полагают ученые, символизировала силу, изобилие и процветание, сообщает The Independent.

Ранее в Египте нашли крупнейшую обсерваторию. Ее датировали VI веком до н.э.