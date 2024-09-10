Huawei представила первый в мире складной смартфон из трех секций

Китайская компания Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, презентация прошла в южном технологическом центре Шэньчженя. Как отметил председатель совета директоров Huawei Ричад Юй (китайское имя - Юй Чэндун), компания работала над созданием смартфона в течение пяти лет. Он был представлен в красном и черном цветах, диагональ экрана составляет 10,2 дюйма (25,9 см), а ширина - 3,6 мм. В Huawei подчеркивают, что при таких габаритах Mate XT стал самым тонким складным смартфоном в мире.

Агентство отмечает, что презентация Huawei прошла менее чем через сутки после релиза нового смартфона iPhone 16, производимого американским технологическим гигантом Apple.

Стартовая цена смартфона составляет около $2,8 тыс., что превышает ожидаемую стоимость премиального iPhone 16 Pro Max примерно в два раза. Согласно данным Huawei, количество предзаказов на Mate XT в преддверии презентации превысило отметку в 3,6 млн.

9 сентября корпорация Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 16, состоящее из четырех моделей. Трансляция презентации велась на сайте компании. Ожидается, что смартфон будет поставляться в красном и черном цветах. Его стоимость не оглашалась, официальная премьера устройства состоится во вторник.