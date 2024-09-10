РКН намерен потратить почти ₽60 млрд на обновление системы блокировки сайтов

Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
Роскомнадзор намерен потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов. Это позволит ведомству эффективно блокировать интернет-ресурсы, сообщает Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».
ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи и позволяют фильтровать интернет-трафик, блокируя и «замедляя» отдельные ресурсы. Подконтрольные ведомству службы устанавливают и обслуживают ТСПУ самостоятельно.
В течение пяти лет Роскомнадзор предлагает выделить 58,97 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию существующего оборудования и на установку нового на узлах связи «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика».
Также среди запланированных мероприятий в федеральном проекте упоминается создание единой платформы для борьбы с мошенниками и система блокировки фишинговых сайтов.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует привлекать к административной ответственности за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования, в том числе лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube, передает «Радиоточка НСН».