Что анонсировала Apple - все новинки в одном материале

Apple наконец провела свою ежегодную презентацию — на этот раз она получила имя Glowtime. Apple Intelligence, как и на WWDC, был одним из гвоздей программы, но компания также анонсировала многие давно ожидаемые новинки. Портал techcrunch.com собрал самые горячие анонсы презентации.

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iPhone 16

По словам CEO Apple Тима Кука, iPhone 16 разрабатывался с учетом возможностей ИИ Apple Intelligence. Новая линейка смартфонов получит специальную кнопку для контроля камеры и новый чип A18, благодаря которому iPhone 16 якобы будет на 30% быстрее iPhone 16. Диагональ экрана на модели Pro — 6,3 дюйма, Pro Max — 6,9 дюйма. Помимо этого, Pro и Pro Max получат новый чип A18 Pro, обновленную камеру с повышенной скоростью затвора, видеозапись в 4К при 120 fps и многое другое.

Примечательно, что предварительный заказ новинки доступен и в России. Базовая версия смартфона обойдется в 112 999 руб, Pro — 152 999 руб, Pro Max — 249 999 руб. Старт продаж состоится 20 сентября.

Apple Intelligence

Apple впервые представила языковую модель собственной разработки на WWDC, и на прошедшей презентации во многом повторила оригинальный анонс. Apple Intelligence будет интегрирован в приложения iOS «за кулисами», чтобы сделать их более удобными и производительными. Так, ИИ сможет составлять изложения писем на электронной почте и разбираться, какие уведомления более важны, чем прочие. Помимо этого, Apple Intelligence поможет голосовой помощнице Siri понимать менее четкие запросы.

Apple объявила, что релиз Apple Intelligence в формате беты состоится осенью для пользователей из США. К декабрю она появится и на некоторых других рынках. Дополнительные языки, такие как китайский, французский, японский и испанский должны появиться в 2025.

iOS 18

iOS 18 вышла в бету раннее в 2024-м, но теперь Apple назвала дату полноценного релиза — обновление выйдет 16 сентября для всех iPhone начиная с XR и SE. Самые крупные нововведения iOS 18 связаны с интеграцией Apple Intelligence, однако большая часть функций, завязанных на ИИ, будет доступна несколько позже в 2024 году.

Apple Watch Series 10

Новая линейка Apple Watch приурочена к 10-летнему юбилею продукта, и Apple намерена отметить дату парой важных новшеств. Дизайн часов получит чуть более скругленные углы и обновленное соотношение экрана: новая модель получит первый в истории Apple широкоугольный OLED экран. Дисплей Series 10 на 40% ярче при просмотре под углом, а корпус часов будет самым тонким в семействе — всего 9,7 мм.

Apple Watch Series 10 поступит в продажу 20 сентября. Модель на 42 мм обойдется в 54 999 руб, а на 46 мм — 59 999 руб.

AirPods 4

Apple уверяет, что новые AirPods 4 будут «самыми комфортными в линейке» благодаря новому чипу А2 и обновленному дизайну. Наушники получат функцию объемного персонализированного звука, а Siri научится распознавать кивки и движения головы, чтобы принимать ответы на различные запросы. AirPods 4 также выйдут в продажу 20 сентября. На предварительном заказе обычная версия стоит 19 999 руб, а модель с активным шумоподавлением — 24 999 руб.