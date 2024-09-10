Что анонсировала Apple - все новинки в одном материале

iPhone 16, Apple Intelligence и юбилейные Apple Watch: что анонсировала Apple
Apple наконец провела свою ежегодную презентацию — на этот раз она получила имя Glowtime. Apple Intelligence, как и на WWDC, был одним из гвоздей программы, но компания также анонсировала многие давно ожидаемые новинки. Портал techcrunch.com собрал самые горячие анонсы презентации.
iPhone 16
По словам CEO Apple Тима Кука, iPhone 16 разрабатывался с учетом возможностей ИИ Apple Intelligence. Новая линейка смартфонов получит специальную кнопку для контроля камеры и новый чип A18, благодаря которому iPhone 16 якобы будет на 30% быстрее iPhone 16. Диагональ экрана на модели Pro — 6,3 дюйма, Pro Max — 6,9 дюйма. Помимо этого, Pro и Pro Max получат новый чип A18 Pro, обновленную камеру с повышенной скоростью затвора, видеозапись в 4К при 120 fps и многое другое.
Примечательно, что предварительный заказ новинки доступен и в России. Базовая версия смартфона обойдется в 112 999 руб, Pro — 152 999 руб, Pro Max — 249 999 руб. Старт продаж состоится 20 сентября.
Apple Intelligence
Apple впервые представила языковую модель собственной разработки на WWDC, и на прошедшей презентации во многом повторила оригинальный анонс. Apple Intelligence будет интегрирован в приложения iOS «за кулисами», чтобы сделать их более удобными и производительными. Так, ИИ сможет составлять изложения писем на электронной почте и разбираться, какие уведомления более важны, чем прочие. Помимо этого, Apple Intelligence поможет голосовой помощнице Siri понимать менее четкие запросы.
Apple объявила, что релиз Apple Intelligence в формате беты состоится осенью для пользователей из США. К декабрю она появится и на некоторых других рынках. Дополнительные языки, такие как китайский, французский, японский и испанский должны появиться в 2025.
iOS 18
iOS 18 вышла в бету раннее в 2024-м, но теперь Apple назвала дату полноценного релиза — обновление выйдет 16 сентября для всех iPhone начиная с XR и SE. Самые крупные нововведения iOS 18 связаны с интеграцией Apple Intelligence, однако большая часть функций, завязанных на ИИ, будет доступна несколько позже в 2024 году.
Apple Watch Series 10
Новая линейка Apple Watch приурочена к 10-летнему юбилею продукта, и Apple намерена отметить дату парой важных новшеств. Дизайн часов получит чуть более скругленные углы и обновленное соотношение экрана: новая модель получит первый в истории Apple широкоугольный OLED экран. Дисплей Series 10 на 40% ярче при просмотре под углом, а корпус часов будет самым тонким в семействе — всего 9,7 мм.
Apple Watch Series 10 поступит в продажу 20 сентября. Модель на 42 мм обойдется в 54 999 руб, а на 46 мм — 59 999 руб.
AirPods 4
Apple уверяет, что новые AirPods 4 будут «самыми комфортными в линейке» благодаря новому чипу А2 и обновленному дизайну. Наушники получат функцию объемного персонализированного звука, а Siri научится распознавать кивки и движения головы, чтобы принимать ответы на различные запросы. AirPods 4 также выйдут в продажу 20 сентября. На предварительном заказе обычная версия стоит 19 999 руб, а модель с активным шумоподавлением — 24 999 руб.