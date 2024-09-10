Apple отказалась от продаж популярного iPhone 13

Компания Apple прекратила официальные продажи старых iPhone 13. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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В связи с презентацией iPhone 16 компания пересмотрела ассортимент устройств. Так, iPhone 13 будет снят с производства, а роль самого доступного устройства перейдет к iPhone SE, новая версия которого ожидается весной следующего года.

На данный момент третье поколение iPhone SE стоит $429, что делает его самым доступным смартфоном Apple. Следом идут iPhone 14 за $599 и iPhone 14 Plus за $699. Прошлогодние iPhone 15 и 15 Plus предлагаются по ценам $699 и $799 соответственно, и это самые дешевые смартфоны Apple с портом USB-C.

Новое семейство iPhone 16 начинается от $799 за базовую модель, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro предлагаются за $899 и $999 соответственно. Флагманский iPhone 16 Pro Max стоит от $1199.

В России новые iPhone официально не продаются, но маркетплейсы и ритейлеры уже начали принимать предзаказы по цене от 115 до 160 тыс. руб. за iPhone 16, от 135 до 180 тыс. руб. за iPhone 16 Plus. Флагманский iPhone 16 Pro будет предлагаться от 155 до 230 тыс. руб., а iPhone 16 Pro Max – от 195 до 255 тыс. руб.