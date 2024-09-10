Apple перестала продавать дорогие и скоропортящиеся чехлы

Компания Apple прекратила выпуск и продажу чехлов и аксессуаров из материала FineWoven с запуском новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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В рамках презентации iPhone 16 компания Apple никак не комментировала отказ от FineWoven, однако соответствующая информация об аксессуарах из этого материала была удалена с официального сайта компании. При этом в Европе официальные ретейлеры уже начали распродажу оставшихся чехлов FineWoven с существенными скидками, а во многих магазинах и вовсе уже не купить такие аксессуары.

На данный момент замена FineWoven не представлена, что означает отсутствие как фирменных кожаных чехлов Apple, так и изделий из FineWoven. Учитывая значительную прибыль, которую Apple получает от продажи аксессуаров, можно предположить, что компания представит новые продукты в будущем. Однако точные сроки и детали остаются неизвестными.

Пользователи не оценили аксессуары FineWoven в основном из-за их недолговечности. Чехлы оказались легко царапающимися по сравнению с традиционными кожаными кейсами, а их цена — высокой: чехол для смартфона стоит $59, а ремешок для Apple Watch — $99.

Возможно, новые аксессуары появятся уже после выхода iPhone 16 и iPhone 16 Pro, продажи которых запланированы на 20 сентября.