В России перестанет работать еще один американский сервис

Американский сервис управления проектами ClickUp уведомил пользователей о прекращении своей работы на территории России с 12 сентября 2024 года. Как пишет издание «Компьютерра», решение связано с новыми санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые вступят в силу в указанный выше день.

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Согласно сообщению, направленному пользователям из России, ClickUp больше не сможет предоставлять доступ к своей платформе для пользователей, находящихся в России. Помимо того, что пользователи не смогут получить доступ к ClickUp в России, это означает деактивацию профилей.

При этом пользователи, чьи учетные записи были заблокированы, но которые больше не находятся в России, смогут создать новые учетные записи ClickUp. Если не будут предприняты дальнейшие действия, пользователи Workspace за пределами России могут потерять доступ к ClickUp Workspace, а запланированные платежи по продлению подписки могут быть прекращены.

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Во избежание потери данных, компания рекомендует российским пользователям переназначить владение своими рабочими пространствами в ClickUp на пользователей, которые находятся за пределами России.

На российском рынке существуют аналоги ClickUp, такие как Kaiten, «Аспро.Agile», Shtab, SimpleOne SDLC, «ПланФикс» и «ЛидерТаск».