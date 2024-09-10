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Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn

Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn
© Kevin Gill / Wikimedia

Конкретное предназначение технологии, которую планируется испытать, в компании не называют.

Ранее издание со ссылкой на НАСА сообщило, что запуск миссии ESCAPADE, которая должна была отправиться к Марсу в ходе первого старта New Glenn, перенесен с осени 2024-го на следующий год.

В сентябре SpaceNews сообщало, что компания Blue Origin приготовилась впервые запустить тяжелую ракету New Glenn в срок, то есть в октябре 2024-го.

Наука и техника
NASA