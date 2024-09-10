SpaceX запустила Falcon 9 с экипажем Polaris Dawn для выхода в космос

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех астронавтов коммерческой миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) в 05:24 по местному времени (12:24 мск).

Трансляция ведется на странице американской компании SpaceX в X (ранее Twitter).

Запуск изначально был намечен на 26 августа, но SpaceX трижды откладывала его, чтобы провести дополнительные проверки и дождаться более благоприятного прогноза погоды.

В рамках миссии Polaris Dawn экипаж направляется на околоземную орбиту, где впервые в истории должен быть совершен выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Ожидается, что это случится на третий день полета. Миссия продлится пять суток.

В состав экипажа вошли миллиардер Джаред Айзекман, подполковник ВВС США в отставке пилот Скотт Потит, а также инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.