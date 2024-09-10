Конструктор сайтов Wix решил заблокировать аккаунты россиян

Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщила поддержка платформы.

Блокировка последует вне зависимости от того, бесплатный был аккаунт или платный.

"В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года, и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам", - говорится в сообщении.

Блокировка касается исключительно аккаунтов резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам таких аккаунтов, будут сняты с публикации. Wix в связи с этим рекомендует перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг, чтобы продолжать управлять им.