Xiaomi раскрыла подробности о флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 4

Xiaomi раскрыла свой предстоящий флагманский смартфон, который будет первым устройством на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

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По словам Лу Вейбина, президента компании, новый чипсет обеспечит значительный прорыв в производительности благодаря трём ключевым характеристикам: «сверхвысокой частоте, сверхмощной производительности и сверхнизкому энергопотреблению».

Лу отметил, что это станет самой значительной модернизацией производительности за всю историю компании.

Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует в Xiaomi 15, будет построен на основе нового архитектурного дизайна и, как ожидается, задаст новый стандарт на рынке флагманских процессоров.

Xiaomi активно сотрудничала с Qualcomm на протяжении трёх лет для создания этой платформы и внесла многочисленные оптимизации в операционную систему, что привело к значительному росту производительности.

Кроме того, ожидается, что новые флагманские смартфоны других крупных брендов, таких как Vivo, Oppo, и OnePlus, также выйдут с этим чипсетом в октябре-ноябре 2024 года.