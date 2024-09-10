Realme выпустила новые беспроводные наушники

Realme представила свои новые беспроводные наушники Buds N1 вместе с запуском смартфона Narzo 70 Turbo.

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Эти наушники позиционируются как бюджетное решение с ценой всего $30. При этом Buds N1 оснащены 12.4 мм динамическим басовым драйвером, титановой диафрагмой и гибридной активной системой шумоподавления (ANC) с уровнем шумоподавления до 46 дБ.

Каждый наушник имеет три микрофона и систему искусственного интеллекта для улучшения качества звонков.

Кроме того, в них реализована поддержка технологии пространственного звука для более полного погружения. Наушники имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP55, что делает их подходящими для активного использования.

Батарея емкостью 480 мАч обеспечивает до 40 часов работы без подзарядки, а без использования активного шумодава наушники могут проработать до 9 часов.