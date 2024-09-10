Секретный многоразовый китайский космический корабль пролетал 267 суток
Секретный китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю, пролетав 267 суток. Об этом пишет издание SpaceNews.
Третья миссия корабля, по данным «Синьхуа», прошла и завершилась успешно. Китайское информационное агентство не сообщило подробностей о миссии секретного аппарата.
В июне издание рассказало, что многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению с меньшим спутником, который он, вероятно, захватил. В мае SpaceNews сообщило, что от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект, которому был присвоен номер 59884 (2023-195G).
Ракета Long March 2F с кораблем стартовала с космодрома Цзюцюань 14 декабря 2023 года. Второй раз многоразовый аппарат отправлялся в космический полет 4 сентября 2020-го, первый — 4 августа 2022-го.