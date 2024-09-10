На "Фукусиме-1" начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива

Японские специалисты приступили к пробному извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Эти работы, которые проводятся впервые с момента аварии в 2011 году, уже пытались осуществить 22 августа, но тогда процесс пришлось остановить из-за ошибки.

Согласно планам, специальное оборудование для захвата топлива должно пройти через трубопровод, ведущий внутрь защитной оболочки реактора. В ходе пробного этапа специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power рассчитывают получить образцы мусора, который представляет собой смесь расплавившегося в результате аварии ядерного топлива с элементами поврежденных металлических конструкций и другими обломками.

Главной задачей является получение сведений о характеристиках мусора, поэтому для тестового извлечения будет использоваться устройство в виде телескопической "удочки". В результате из помещения второго реактора планируется получить образец весом несколько граммов. На проведение этих работ уйдет около недели. Впоследствии для извлечения обломков планируется использовать более эффективное оборудование - роботизированную руку, оснащенную камерами и сенсорами.

Изначально процесс извлечения планировалось начать еще в 2021 году, однако из-за технологических проблем, в том числе задержек в разработке из-за пандемии коронавируса, он был отложен. По имеющимся оценкам, в зданиях первого, второго и третьего реакторов насчитывается в общей сложности около 880 тонн такого мусора.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.