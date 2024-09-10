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Apple назвала дату выхода iOS 18

После презентации iPhone 16 была названа дата выхода iOS 18 — следующего большого обновления мобильной операционной системы. Она выйдет 16 сентября.

Apple назвала дату выхода iOS 18
© Apple

Тогда же появятся macOS Sequoia 15, watchOS 11 и iPadOS 18.

Какие iPhone обновят до iOS 18

  • iPhone SE (2020, 2022)
  • iPhone XR
  • iPhone XS, iPhone XS Max
  • Линейка iPhone 11
  • Линейка iPhone 12
  • Линейка iPhone 13
  • Линейка iPhone 14
  • Линейка iPhone 15
  • Линейка iPhone 16.

К сожалению, самых интересных возможностей iOS 18 на релизе операционной системы не будет — ни новой Siri, ни возможности удалять лишнее на фотографиях, ни уж тем более Apple Intelligence. Последнюю будут включать поэтапно начиная с октября — правда, она будет доступна сначала исключительно в США.

Продажи iPhone 16 в России начнутся до конца сентября.

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Apple
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