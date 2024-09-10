Apple назвала дату выхода iOS 18
После презентации iPhone 16 была названа дата выхода iOS 18 — следующего большого обновления мобильной операционной системы. Она выйдет 16 сентября.
Тогда же появятся macOS Sequoia 15, watchOS 11 и iPadOS 18.
Какие iPhone обновят до iOS 18
- iPhone SE (2020, 2022)
- iPhone XR
- iPhone XS, iPhone XS Max
- Линейка iPhone 11
- Линейка iPhone 12
- Линейка iPhone 13
- Линейка iPhone 14
- Линейка iPhone 15
- Линейка iPhone 16.
К сожалению, самых интересных возможностей iOS 18 на релизе операционной системы не будет — ни новой Siri, ни возможности удалять лишнее на фотографиях, ни уж тем более Apple Intelligence. Последнюю будут включать поэтапно начиная с октября — правда, она будет доступна сначала исключительно в США.
Продажи iPhone 16 в России начнутся до конца сентября.