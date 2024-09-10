В российской авиации выросло количество тейлстрайков

Число инцидентов с касанием фюзеляжем воздушных судов взлетно-посадочных полос (тейлстрайков) резко возросло в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Росавиации.

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За первые восемь месяцев года произошло шесть таких происшествий, тогда как в 2023 и 2022 годах — по три. Соответствующие данные приведены в бюллетене по безопасности полетов Росавиации, направленном территориальным подразделениям ведомства и руководителям компаний отрасли.

Последний раз аналогичное количество инцидентов (шесть за год) было зарегистрировано в 2019 году. Причем в 2024 году два из шести случаев произошли в августе: приземление самолета Boeing оренбургской авиакомпании «Икар» в Сыктывкаре 12 августа и заход на посадку самолета авиакомпании Smartavia в Сочи 18 августа.

В августе по инциденту с самолетом Smartavia Западное управление Следственного комитета России на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сообщалось, что следовавший из Санкт-Петербурга лайнер при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу.