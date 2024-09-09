Эксперт рассказал, в каком случае россияне откажутся от продукции Apple

Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, член московской «Деловой России» Евгений Царев рассказал, что должно произойти, чтобы россияне отказались от продукции Apple.

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По мнению эксперта, такой исход возможен только в случае ошибки корпорации в работе с аудиторией, в ином случае, вне зависимости от новых обновлений, общество будет отдавать предпочтение Apple.

— У Apple очень лояльная и большая аудитория, которая не откажется от продукции этого бренда в среднесрочной перспективе, даже при отсутствии каких-либо новых функций. Рынок уже поделился на концепции Apple и Android. Движения между концепциями почти нет. По сути, Apple конкурирует только сама с собой, — объяснил Царев в беседе с РИАМО.

Американская компания Apple представила новый смартфон iPhone 16. Видео было показано в рамках презентация корпорации в Калифорнии. О функциях самой ожидаемой новинки года — в материале «Вечерней Москвы».

Каждую осень компания Apple выпускает новинки электроники. Ожидается, что в этом году стоимость iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации может достигнуть 400 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, возможна ли такая цена на розничном рынке и сколько может стоить новенький гаджет.