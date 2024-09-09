Apple показала свои первые Ultra-часы из титана в черном цвете

Компания Apple представила флагманские часы Watch Ultra 2 в черном цвете — это прошлогодняя модель.

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Это те же самые Apple Watch Ultra 2, представленные в прошлом году. Компания Apple лишь выпустила их в новом черном цвете, а также обновленные ремешки. Кроме того, был представлен новый ремешок от Hermes.

В остальном это те же самые часы для любителей экстремальных видов спорта, предлагающие водонепроницаемость до 100 м глубины погружения, титановый корпус, чип Apple S9, циферблат Modular Ultra, поддержку жеста Double tap и кнопки действия. Они были представлены еще 12 сентября 2023 года вместе с более дешевой версией Apple Watch Series 9.

Apple Watch Ultra 2 в черном цвете уже доступны для предзаказа по старой цене — от $799 (около 72,2 тыс. руб.), а в продажу они поступят 20 сентября.

Ранее были представлены Apple Watch Series 10 с увеличенным экраном с тонкими рамками, улучшенными динамиками, алюминиевым корпусом, тонким корпусом в черном цвете и с чипом Apple S10 с поддержкой отслеживания апноэ.