Apple показала свои юбилейные часы Apple Watch

В рамках презентации Apple были представлены обновленные часы Apple Watch Series 10.

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Новинка получила увеличенный экран с тонкими рамками. Кроме того, в часах улучшили динамики, благодаря чему на них можно слушать подкасты без использования наушников.

Корпус часов выполнен из отполированного алюминия, а задняя часть — из металла. По заявлениям Apple, это самые тонкие часы компании. Они будут доступны в черном, розовом золотом и серебряном цветах, а также в версии с титановым корпусом — такая модель будет представлена в трех цветах.

Производительность часов обеспечивает чип Apple S10 с четырехъядерным нейропроцессором. Вместе с тем в Apple Watch Series 10 ускорили зарядку: за полчаса она заполняет аккумулятор на 80%. Автономности устройства хватит на 18 часов.

Apple Watch Series 10 получили новые функции для отслеживания здоровья. Так, новинка может определять апноэ во сне — кратковременную остановку дыхания, и предупреждать об этом владельца, рекомендуя обратиться к врачу. Вместе с тем обещают улучшенные водные тренировки и другие спортивные режимы.

Стоимость Apple Watch Series 10 составит $399 и $499 за версии с поддержкой мобильной сети и без. В продаже с 20 сентября.