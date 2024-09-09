ТВ Станцию Яндекса можно будет взять в аренду с подпиской

Оформить ТВ Станции и ТВ Станции Про стало возможным по подписке, сообщает пресс-служба Яндекса. Их можно оплачивать частями сроком на 12, 36 или 60 месяцев.

© Газета.Ru

Подписка на Яндекс Плюс будет предоставлена без доплат на весь срок аренды устройства, а по окончании платежного периода ТВ Станция перейдет в собственность пользователя. Также умный телевизор можно выкупить досрочно со второго месяца аренды.

Ранее аренда с подпиской была доступна для умных колонок с Алисой и модулей. При этом недавно в состав подписки Яндекс Плюс добавили «Букмейт» и «Больше кино».