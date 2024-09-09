Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать Google-аккаунт

Компания Google по неизвестным причинам запретила россиянам создавать Google-аккаунты с привязкой к российским номерам. На это обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт». Газета.Ru

Его авторы столкнулись с ограничением при регистрации с пяти разных номеров и в каждом случае получали ошибку: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Предполагается, что это может быть технический сбой на стороне Google — в сети есть жалобы на то, что он продолжается уже несколько дней. Авторадио

В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. NSN.FM